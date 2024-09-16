Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ungarische und deutsche Spezialitäten im Lokal "Moritzburg Sellin"

Kabel EinsFolge vom 16.09.2024
Folge vom 16.09.2024: Ungarische und deutsche Spezialitäten im Lokal "Moritzburg Sellin"

44 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Ein Stück Ungarn auf der Insel Rügen will die "Moritzburg Sellin" bieten, denn der Gast findet hier eine Kombination aus ungarischen und deutschen Spezialitäten in einer schönen Ausflugslocation vor. Der leidenschaftliche Gastronom Attila verspricht, die ungarischen Gerichte in ihrer traditionellsten Form zu servieren. Wird er seine Mitstreiter in dieser Woche damit überzeugen können?

