Eine neue Woche beginnt in Bamberg und Umgebung. Den Auftakt macht Piotr, genannt Peter in Weitramsdorf eine halbe Stunde außerhalb. Sein mittlerweile zweites Restaurant "Salzstube am Golfplatz" verspricht nebst der Lage ein Konzept aus schlesischer und fränkischer Küche sowie Wildgerichten. Kann er damit einen guten Start hinlegen?