Neapolitanischer Genuss im Lokal "Henrietta-Pizza Napoletana"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.12.2024: Neapolitanischer Genuss im Lokal "Henrietta-Pizza Napoletana"
44 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
In der Wochenmitte steht alles im Zeichen des Neapolitanischen Genusses. Frederic begrüßt seine Gäste im Restaurant "Henrietta" im Herzen Bambergs. Moderne Pizza Napoli Variationen nach traditionellem Rezept sind der Puls des Konzepts, die in zeitgemäßem Ambiente angeboten werden. Werden sich die Gastronomen überzeugt werden können?