Traditionelle isländische Küche im "Nordlicht - icelandic restaurant"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.12.2024: Traditionelle isländische Küche im "Nordlicht - icelandic restaurant"
44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Im Restaurant "Nordlicht", auf halber Strecke von Bamberg nach Bayreuth, in der kleinen Ortschaft Hollfeld, entführt Alexander zusammen mit seiner Familie die Mitstreiter nach Island. Das Konzept fußt auf Fischgerichten und traditioneller isländischer Küche, die man nur selten antrifft. Kann die Hausmannkost die Mitstreiter überzeugen? Wer holt sich den Wochensieg?