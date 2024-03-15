Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Authentische irakische Küche im "Tigris"

Kabel EinsFolge vom 15.03.2024
Authentische irakische Küche im "Tigris"

Authentische irakische Küche im "Tigris" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.03.2024: Authentische irakische Küche im "Tigris"

45 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12

Im Tigris verwöhnt Maren ihre Gäste mit authentischer irakischer Küche. Gekocht werden die Speisen von ihrem Ehemann Jasim, der am Fluss Tigris in Bagdad aufgewachsen ist und die Gerichte seiner Heimat täglich frisch zubereitet. Maren und Jasim sind erst seit kurzem Gastgeber in dem traditionsreichen Lokal Hannovers. Sind sie schon so weit, dass sie die kritische Konkurrenz überzeugen können?

Alle verfügbaren Folgen