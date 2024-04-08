Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 08.04.2024
45 Min.
Ab 12

Auftakt in eine neue Woche und eine Premiere, denn erstmalig findet der Restaurant-Wettstreit in Flensburg und Umgebung statt. Los geht es bei Gastgeber Slaven im "Restaurant Cevapcici". Er lädt seine Gäste auf gehobene kroatische Küche in einem offenen und eleganten Ambiente ein. Wird Slaven die Erwartungen seiner Mitstreiter erfüllen?

