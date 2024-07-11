Schwäbisch mit Herz im "Ratskeller Esslingen"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.07.2024: Schwäbisch mit Herz im "Ratskeller Esslingen"
Mitten in der schönen schwäbischen Altstadt Esslingens wird es heute traditionell. Der gelernte Zahntechniker Benni betreibt seit vier Jahren den "Ratskeller Esslingen" direkt neben dem Rathaus. Er ist Geschäftsführer, kocht und arbeitet im Service. Das Lokal ist sein Leben und sein Motto lautet "schwäbisch mit Herz". Nun will er bei "Mein Lokal, Dein Lokal" gewinnen, doch die Konkurrenz ist kritisch.