Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 21.09.2015: Kann Köln Currywurst?
45 Min.Folge vom 21.09.2015Ab 6
Heute geht es um die beste Currywurst in Köln! Unsere Jury, bestehend aus dem Fernsehkoch Andreas C. Studer, Full-Size-Model Melanie Hauptmanns und Grillkutterbesitzer Sebastian Morgenstern, besucht drei Gastronomen, die mit unterschiedlichen Konzepten gegeneinander antreten: der Currywurstbrater Ralf vom "CurryCologne", die drei Damen vom Imbiss "Schlemmerstube zum Spanier" sowie die Kölschen Originale Friedel und Heinz mit ihrer Currywurst in der "Alten Griechenschänke".