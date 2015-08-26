Haxen-Himmel Frankfurt? Wer hat hier das beste Teil vom Schwein?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 26.08.2015: Haxen-Himmel Frankfurt? Wer hat hier das beste Teil vom Schwein?
44 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 6
Heute wird es deftig in Frankfurt. Unsere Juroren begeben sich auf die Suche nach der besten Haxe und besuchen dafür drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diese auf den Tisch zu bringen. Es treten an: das traditionelle "Gasthaus zum Bären", die "Frankfurter Äpfelwein Botschaft" mit angrenzender Kelterei und das italienische "Vini... da Sabatini". Welche Haxe kann den hohen Ansprüchen unserer Fachjury genügen?