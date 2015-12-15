Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 15.12.2015: Das perfekte Weihnachtsmenü
88 Min.Folge vom 15.12.2015Ab 6
Die Profi-Köche Mike Süsser, Martin Baudrexel und Andreas Studer suchen in "Mein Lokal, Dein Lokal Spezial - Das perfekte Weihnachtsmenü" nach Deutschlands bestem Festtagsschmaus. Neun Bewerber werden deutschlandweit von den kabel eins-Küchenchefs akribisch unter die Lupe genommen. Im Finale muss jeder Koch seinem Top-Favoriten ein perfektes Weihnachtsmenü, bestehend aus Braten, Vor- und Nachspeise zaubern. Auf dem Weg zum Sieg muss allerdings noch eine Hürde genommen werden ...