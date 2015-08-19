Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 19.08.2015
44 Min.Folge vom 19.08.2015Ab 6

Heute macht sich die Jury um Martin Baudrexel auf die Reise durch Münchens griechische Lokale, um das beste Moussaka zu finden. Was ist ein Moussaka und was gehört ins traditionelle Gericht hinein? An den Start gehen das Restaurant "Avli", welches das Gericht auf traditionelle Weise zubereitet, das "Barka", in dem noch von der Schwiegermutter selbst gekocht wird, und das "Ola Kala", welches die griechische Küche revolutionieren will. Wer wird die Gaumen der Juroren überzeugen?

