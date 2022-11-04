Hier sind starke Schenkel gefragt!Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 10: Hier sind starke Schenkel gefragt!
43 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Kim (26) und Nils (31), Katja (55) und Benny (60) sowie Desiree (45) und Jörg (44).
