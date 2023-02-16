Mein Mann kann
Folge 60: Schwimmflossen hoch!
43 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Jessica (41) und Christian (42), Cathrien (42) und Marco (43) sowie Aileen (26) und Dennis (30).
