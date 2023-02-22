Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Wer beweist sein Talent beim Pendel-Ball?

SAT.1Staffel 2022Folge 63vom 22.02.2023
Wer beweist sein Talent beim Pendel-Ball?

Wer beweist sein Talent beim Pendel-Ball?Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 63: Wer beweist sein Talent beim Pendel-Ball?

43 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Jenny (30) und Stefan (53), Figen (50) und Tevlik (57) sowie Vanessa (25) und Marcel (42).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen