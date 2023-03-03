Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Kriechtunnel: Das große Krabbeln bei "Mein Mann kann"

SAT.1Staffel 2022Folge 70vom 03.03.2023
Kriechtunnel: Das große Krabbeln bei "Mein Mann kann"

Kriechtunnel: Das große Krabbeln bei "Mein Mann kann"Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 70: Kriechtunnel: Das große Krabbeln bei "Mein Mann kann"

43 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Laura (32) und Clemens (32), Anja (36) und Marvin (35) sowie Julia (30) und Daniel (36).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen