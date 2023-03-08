Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Hochstapler gesucht: Ein Turm aus Kartons

SAT.1Staffel 2022Folge 73vom 08.03.2023
Hochstapler gesucht: Ein Turm aus Kartons

Hochstapler gesucht: Ein Turm aus KartonsJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 73: Hochstapler gesucht: Ein Turm aus Kartons

42 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Heike (50) und Paulo (51), Kerstin (53) und Will (65) sowie Katja (42) und Alexander (39).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen