Mein Mann kann

Klatsch und Tratsch bei "Mein Mann kann"

SAT.1Staffel 2022Folge 64vom 23.02.2023
Klatsch und Tratsch bei "Mein Mann kann"

Folge 64: Klatsch und Tratsch bei "Mein Mann kann"

43 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Iris (59) und Hajo (69), Yasemin (23) und Ozan (29) sowie Nadine (36) und Michael (37).

SAT.1
