Mein Mann kann
Folge 66: Gerührt und geschüttelt
43 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Pia (23) und Arkadiusz (29), Efi (35) und Lefty (33) sowie Vanessa (28) und Lukas (41).
