Messiah Superstar
Folge 1: Track 01: XTC (Single Version)
26 Min.Ab 12
Als Messiah in den 90ern mit seinem Hit "XTC" die Charts eroberte, war er der Shootingstar der deutschen Musikszene. Heute ist vom Ruhm aber kaum noch etwas übrig: Ganz im Gegenteil übernahm Messiah aka Thomas nach einigen gescheiterten Comeback-Versuchen das eher schäbige Restaurant seiner Mutter. Durch das Kamera-Team einer Doku-Soap wittert er jetzt seine Chance in den Pop-Olymp zurückzukehren - und wehe dieser Oli.P kommt ihm dabei wieder in die Quere!
