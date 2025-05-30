Track 06: Cha-Cha-Cha, Boom Boom (Party Anthem Mix)Jetzt kostenlos streamen
Messiah Superstar
Folge 6: Track 06: Cha-Cha-Cha, Boom Boom (Party Anthem Mix)
26 Min.Ab 12
Nachdem alles buchstäblich den Bach runterging, krempelt Thomas die Ärmel hoch, um das Restaurant zu retten: Er hat sogar selbstständig eine 90er-Party organisiert und zwei Überraschungsgäste bei einer Eventagentur gebucht. Leon, der um die Feindschaften weiß, die Messiah in den 90ern angehäuft hat, beginnt zu schwitzen. Und tatsächlich: Als neben der Legende Nana ausgerechnet Messiahs Erzfeind Oli.P auftaucht, nimmt das programmierte Chaos seinen Lauf.
