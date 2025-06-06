Zum Inhalt springenBarrierefrei
Messiah Superstar

Staffel 1Folge 7
Folge 7: Track 07: Sexy Sex (Commercial Edit)

26 Min.Ab 12

Während der 90er-Party ist eine Werbeagentur auf Messiah aufmerksam geworden und will ihn für einen großen TV-Spot buchen. Bei dem mehr als großzügigen Angebot sagt Thomas direkt zu - auch ohne zu wissen, um welches Produkt es sich handelt oder, dass sein Partner vor der Kamera Marc Terenzi sein wird. Unterdessen startet Leon einen letzten verzweifelten Versuch, Nadine von sich zu überzeugen: Er will sie, ganz nach Thomas' Ratschlag, eifersüchtig machen.

