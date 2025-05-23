Zum Inhalt springenBarrierefrei
Messiah Superstar

Track 04: Don't Touch My Beat (Studio Edit)

25 Min.Ab 12

Thomas nimmt einen Kredit auf, um die Produktion seiner Single zu finanzieren. Dass er sich im Tonstudio noch immer für die größte Nummer hält, bekommt auch Vanessa Mai zu spüren, die hier gerade ein Album aufnimmt. Leon hat also alle Hände voll zu tun, seinen Klienten zu bremsen, dabei würde er sich doch viel lieber auf das anstehende Date mit Nadine vorbereiten. Inspiriert von den beiden beginnt auch Bettina ihr Liebesleben in Frage zu stellen.

