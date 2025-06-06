Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Messiah Superstar

Track 03: Hot Sauce in my Kitchen (Feat. Ashes in the Rain)

JoynStaffel 1Folge 3vom 06.06.2025
Track 03: Hot Sauce in my Kitchen (Feat. Ashes in the Rain)

Track 03: Hot Sauce in my Kitchen (Feat. Ashes in the Rain)Jetzt kostenlos streamen

Messiah Superstar

Folge 3: Track 03: Hot Sauce in my Kitchen (Feat. Ashes in the Rain)

24 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Um das Geld für die neue Single aufzutreiben, wendet sich Messiah an seinen alten Kumpel Alexander Herrmann. Als Fernsehkoch hat er doch bestimmt ein paar Tipps auf Lager, wie das Esstassy mehr Profit abwerfen kann. Dass Lexi, wie Thomas ihn nennt, aber noch eine offene Rechnung mit ihm hat, hat der gutgläubige Thomas wohl erfolgreich verdrängt. Leon wiederum plagen eigene Sorgen: Wie erzählt man jemandem, den man schon lange kennt, dass man ihn mag?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Messiah Superstar
Joyn
Messiah Superstar

Messiah Superstar

Alle 1 Staffeln und Folgen