Track 05: Echoes of a Jellyfish (Sad Man in the River Remix)Jetzt kostenlos streamen
Messiah Superstar
Folge 5: Track 05: Echoes of a Jellyfish (Sad Man in the River Remix)
24 Min.Ab 12
Als Thomas durch das Tonstudio-Fiasko weder Geld übrig noch seine neue Single produziert hat, ist guter Rat teuer. In seiner Verzweiflung wendet er sich an seinen ehemaligen Star-Produzenten Ingo "Bretti" Brettstedt. Währenddessen läuft es bei Nadine und Leon genauso super wie bei Bettina und ihrer neuen Liebschaft Christian. Doch der positive Schein trügt: Thomas scheint ein Geheimnis zu haben, das alles andere aus der Bahn zu werfen droht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick