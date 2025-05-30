Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Messiah Superstar

Track 05: Echoes of a Jellyfish (Sad Man in the River Remix)

JoynStaffel 1Folge 5
Track 05: Echoes of a Jellyfish (Sad Man in the River Remix)

Track 05: Echoes of a Jellyfish (Sad Man in the River Remix)Jetzt kostenlos streamen

Messiah Superstar

Folge 5: Track 05: Echoes of a Jellyfish (Sad Man in the River Remix)

24 Min.Ab 12

Als Thomas durch das Tonstudio-Fiasko weder Geld übrig noch seine neue Single produziert hat, ist guter Rat teuer. In seiner Verzweiflung wendet er sich an seinen ehemaligen Star-Produzenten Ingo "Bretti" Brettstedt. Währenddessen läuft es bei Nadine und Leon genauso super wie bei Bettina und ihrer neuen Liebschaft Christian. Doch der positive Schein trügt: Thomas scheint ein Geheimnis zu haben, das alles andere aus der Bahn zu werfen droht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Messiah Superstar
Joyn
Messiah Superstar

Messiah Superstar

Alle 1 Staffeln und Folgen