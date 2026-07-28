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Talk? Now!Staffel 1Folge 158vom 28.07.2026
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Folge 158: Endlich Ferien

57 Min.Folge vom 28.07.2026

Kichererbsen-Schock, Q-Tip-Traumata und Apres-Ski auf dem CSD Eine Folge wie eine perfekt programmierte Uhr in Turbo Pascal: läuft zwar irgendwie rückwärts, macht aber trotzdem verdammt viel Spaß. Was als harmloser Report über Babus Erlebnisse im Behandlungszimmer beginnt, mutiert ganz schnell zur ultimativen biologischen Offenbarung. Wer hätte gedacht, dass verhärteter Ohrenschmalz in Kichererbsen-Größe beim Aufprall im Schwimmbad als natürlicher Airbag fungiert? Während Hannes noch versucht, das traumatische „Schmalz-Shaming“ aus Babus Schulzeit intellektuell aufzuarbeiten, packt er direkt die eigenen Geschichten aus der Bulli-Vergangenheit auf den Tisch. Nebenbei wird das Studio durch die zweite, noch ausgeklügeltere Runde von „M-GameB“ in den totalen Nerd-Alarm versetzt. Zwischen Magic-the-Gathering-Decks, fliegenden Teppichen und illegalen Raubzügen im Comic-Laden wird gecountert, was das Zeug hält. Dass man beim Versuch, „Apres-Ski“ und „BDSM“ unauffällig in eine emotionale Debatte über den Kölner Christopher Street Day einzubauen, grandios scheitern kann, beweist diese Folge jedenfalls eindrucksvoll. Da hilft am Ende auch die Redewendung der Woche nicht mehr, bei der alle Beteiligten im Skat-Stil Farbe bekennen müssen. Viel Vergnügen!

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