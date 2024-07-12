Zum Inhalt springenBarrierefrei
Murmel Mania

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 12.07.2024
90 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 6

Auf die Murmeln, fertig, los! Bei "Murmel Mania" schieben heute drei Musiker eine (ruhige) Kugel: Tom Beck, Michi von "Die Fantastischen Vier" und Sänger Sasha. Wer kugelt den anderen davon und kann für sein Publikum einen dicken Geldpreis erspielen?

