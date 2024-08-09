Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 09.08.2024
92 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 6

Hier dürfen die sonst so eloquenten Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen ausnahmsweise mal murmeln. Unter der Aufsicht von Melissa Khalaj liefern sich die drei ein wahnwitziges Wettrollen. Sie beweisen, dass Murmel-Spiele nicht nur für Kinder sind und kugeln mit viel Können - und einer Prise Glück - um die Wette. Welche Moderatorin kann sich bei "Murmel Mania" in die Herzen des Publikums spielen und diesem einen prallen Geldbeutel verschaffen?

