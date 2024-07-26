Murmel Mania
Folge 3: Kugeln vor Lachen
89 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 6
Spiel, Spaß und schnelle Kugeln! Die Comedians Ilka Bessin, Paul Panzer, Chris Tall battlen sich bei den unterhaltsamen Spielen - und geben Vollgas auf den atemberaubenden Murmelbahnen. Wer kann volle Kanne abräumen und seinem Publikum einen ordentlichen Geldsegen bescheren? Schau dir jetzt an, wie die Comedians ernst machen und sich knallhart gegen ihre Konkurrenz behaupten müssen. Ist der Spaß vorbei oder kriegen sich die Comedians beim Anblick der kunstvollen Bahnen vor Freude nicht mehr ein?
