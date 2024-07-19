Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Stimmung kocht und die Murmeln rollen

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 19.07.2024
Die Stimmung kocht und die Murmeln rollen

Folge 2: Die Stimmung kocht und die Murmeln rollen

90 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 6

Viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei - bei "Murmel Mania" ist das aber ganz anders. Die Köche Frank Rosin, Ali Güngörmüs und Steffen Henssler liefern sich erbitterte Murmel-Kämpfe und gehen bei jedem Spiel aufs Ganze! Wer hat die flottesten Murmeln und kann mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an den kunstvollen Themen-Murmelbahnen absahnen - und seinem Publikum schließlich einen besonders großen Geldregen bescheren? Schau dir jetzt die spannende ganze Folge an!

