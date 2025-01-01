Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Ravens Rache

"CBS Serien"Staffel 2Folge 1
Ravens RacheJetzt kostenlos streamen

Folge 1: Ravens Rache

41 Min.Ab 12

Auf perfide Art und Weise tritt Hermann Maxwell alias "der Raven" nach einem Giftanschlag auf Passagiere eines Flugzeuges erneut in Erscheinung und versetzt das NCIS-Team in Alarmbereitschaft. Was war sein Motiv und welchen Coup plant er als nächstes? Erste Ermittlungen führen die Agenten zu Professor Staggs, der den Killer einst im Rahmen eines psychologischen Sondereinsatzprogramms kennenlernte ...

