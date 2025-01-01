Navy CIS: Hawaii
Folge 1: Ravens Rache
41 Min.Ab 12
Auf perfide Art und Weise tritt Hermann Maxwell alias "der Raven" nach einem Giftanschlag auf Passagiere eines Flugzeuges erneut in Erscheinung und versetzt das NCIS-Team in Alarmbereitschaft. Was war sein Motiv und welchen Coup plant er als nächstes? Erste Ermittlungen führen die Agenten zu Professor Staggs, der den Killer einst im Rahmen eines psychologischen Sondereinsatzprogramms kennenlernte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick