Navy CIS: Hawaii

Besondere Vorkommnisse

Staffel 2Folge 16
Besondere Vorkommnisse

Navy CIS: Hawaii

Folge 16: Besondere Vorkommnisse

40 Min.Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt in einer Reihe kleinerer Einbrüche und Diebstähle. Offenbar handelt es sich um ein und denselben Täter, der bereits öfter straffällig geworden ist. Derweil bekommt es Whistler mit einem Informanten zu tun, der seine Kooperation an eine ganz bestimmte Bedingung knüpft. In der Zwischenzeit fällt Alex eine folgenschwere Entscheidung. 

