Navy CIS: Hawaii
Folge 13: Falsche Verdächtige
42 Min.Ab 12
Das Team gerät bei einer Drogenrazzia in die Flammen einer Explosion und die Agenten kommen nur knapp mit ihrem Leben davon. Sie finden schnell heraus, dass es sich dabei um einen gezielten Anschlag auf Kais Leben gehandelt hat. Dieser vermutet, dass sein alter Freund A.J. etwas mit der Sache zu tun hat und nimmt die Ermittlungen auf. Lucy bekommt es auf dem Flugzeugträger währenddessen mit ihrem ersten eigenen Fall zu tun und macht sich auf die Suche nach einem Dieb.
