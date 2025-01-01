Navy CIS: Hawaii
Folge 7: Auf der Flucht
40 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wendet sich an das NCIS-Team, weil seine Mutter verschwunden ist. Die Agenten begeben sich sofort auf die Suche nach der Frau und finden schon bald heraus, dass sie wegen des Diebstahls einer großen Menge Geld gesucht wird. Dabei bemerken sie außerdem, dass sie nicht die einzigen sind, die hinter der Frau her sind. Um ihr Leben zu retten, müssen die Ermittler sich sputen.
