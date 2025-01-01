Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Willkommen zurück

"CBS Serien"Staffel 2Folge 15
Willkommen zurück

Willkommen zurückJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 15: Willkommen zurück

40 Min.Ab 12

Ein Passant rettet eine Frau aus einer Notsituation und verschwindet daraufhin spurlos. Allerdings geht ein Video der Heldentat viral und der NCIS identifiziert den Mann als einen vor acht Jahren aus dem Dienst desertierten Navy-Soldaten. Weil der Mann berufliche Kontakte zu nordkoreanischen Agenten hatte, macht sich das Team augenblicklich auf die Suche nach ihm - und gerät in einen Konflikt mit feindlichen Spionen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen