Navy CIS: Hawaii
Folge 9: Letzter Ausweg
40 Min.Ab 12
Ernie wendet sich verzweifelt an das Team, weil er Commander Chase nicht erreichen kann. Die Agenten suchen daraufhin das Haus der Gerichtsmedizinerin auf und finden heraus, dass diese entführt wurde. Dabei stoßen sie auf einen Verdächtigen, der nicht nur den Commander, sondern außerdem eine DEA-Agentin verschleppt hat. Die Beweggründe des Mannes bleiben den Ermittlern dabei allerdings ein Mysterium.
