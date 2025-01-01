Navy CIS: Hawaii
Folge 3: Die Doppelgängerin
42 Min.Ab 12
Als das NCIS-Team zu einem tödlichen Autounfall gerufen wird, geht es zunächst davon aus, dass es sich bei dem Opfer um Lieutenant Commander Audrey Garrett handelt. Doch dann der Schock: Als die Agenten dem Ehemann der vermeintlich Verstorbenen die traurige Nachricht überbringen wollen, steht diese plötzlich unversehrt vor ihnen. Was hat es mit dem Identitätsdiebstahl auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick