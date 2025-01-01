Navy CIS: Hawaii
Folge 5: Plötzlicher Tod
42 Min.Ab 12
Kurz nach dem Football-Spiel seines Bruders fällt Ben Ioane von der Tribüne des Stadions. War es ein unglücklicher Unfall oder wurde er absichtlich hinuntergestoßen? Als die NCIS-Agenten die Ermittlungen aufnehmen, werden sie auf die Koa-Brüder Max und Inu aufmerksam, die als Erpresser-Duo auf der Insel Samoa ihr Unwesen treiben. Doch damit nicht genug: Bald gerät noch eine weitere Person in den Kreis der Verdächtigen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick