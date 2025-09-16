Navy CIS: Origins
Folge 14: Georgia
42 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Für Mary Jo wird der Tag zur Zerreißprobe: Ihre Scheidungspapiere sind da, und plötzlich soll sie die Hälfte ihres Hauses und Unterhalt zahlen. Währenddessen ermittelt das Team im Fall einer im Pool ertrunkenen Frau. Das Opfer: eine Anlageberaterin, die erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. War es ein tragischer Unfall oder gar Rache?
