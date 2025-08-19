Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Origins

Gebrochene Flügel

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 19.08.2025
Gebrochene Flügel

Gebrochene FlügelJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 7: Gebrochene Flügel

42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

Ein verletzter Vogel in Gibbs' Apartment weckt schmerzhafte Erinnerungen an Ereignisse vor acht Jahren: Gibbs wird mit gebrochenen Knochen und voller Trauer aus dem Krankenhaus entlassen und sinnt auf Rache für den Verlust seiner Familie. Franks, sein engster Vertrauter, verweigert ihm jedoch die entscheidende Information über die Täter ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

Alle 1 Staffeln und Folgen