Navy CIS: Origins
Folge 5: Im Tunnel
42 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Franks wird mit einem belastenden Fall aus der Vergangenheit konfrontiert: Professor Hopes, ein zum Tode verurteilter Serienmörder, wartet auf seine Hinrichtung. Doch ein Versprechen lässt Franks nicht los - er muss das letzte Opfer finden, um der Familie Frieden zu schenken. Der Ermittler verstrickt sich in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem brillanten Psychopathen ...
