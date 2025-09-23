Navy CIS: Origins
Folge 16: Operation Sundown
41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Für Strickland ist der Fall "Sandman" noch lange nicht abgeschlossen. Sie möchte tiefer in Jamison "Bugs" Boyds Psyche eindringen, doch der blockt immer wieder ab. Plötzlich signalisiert er Gesprächsbereitschaft, und Strickland wittert die Chance, in den Kopf des Mörders zu blicken. Kurz vor dem Termin macht Bugs jedoch wieder einen Rückzieher - ein geheimnisvoller Anruf aus dem Gefängnis hat ihn umgestimmt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick