Der Stein in meiner EckeJetzt kostenlos streamen
Navy CIS: Origins
Folge 12: Der Stein in meiner Ecke
42 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Kowalski findet seine Asservatenkammer am frühen Morgen völlig verwüstet vor; im Safe fehlen 41.000 Dollar. Das Chaos und fehlendes Vertrauen seines Vorgesetzten setzen ihm so zu, dass er kurzerhand seinen Job kündigt. Während Herm damit beauftragt wird, die Aufräumarbeiten zu beaufsichtigen, muss das Team den Dieb des entwendeten Geldes schleunigst finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick