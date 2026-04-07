Navy CIS: Origins
Folge 9: Las Vegas
42 Min.Folge vom 01.09.2026Ab 12
Ein Bombenanschlag erschüttert die Stadt und zwingt das Team zu Ermittlungen unter Hochdruck. Die Lage spitzt sich für Franks dramatisch zu, als sein eigener Bruder ins Fadenkreuz des FBI gerät und zum Hauptverdächtigen wird. Zerrissen zwischen familiärer Loyalität und dienstlicher Pflicht, muss er nicht nur die Unschuld seines Bruders beweisen, sondern auch den nächsten, verheerenden Anschlag des Bombenlegers verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 2
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