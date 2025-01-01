Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Sprung in den Tod

"CBS Serien"Staffel 1Folge 2
Sprung in den Tod

Sprung in den TodJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 2: Sprung in den Tod

43 Min.Ab 12

Bei einem Trainingssprung verunglückt Larry Fuentes, ein Fallschirmjäger der Marines, tödlich. Der Navy CIS findet bald heraus, dass der Hauptschirm defekt war und der Reserveschirm sich nicht öffnen ließ - offensichtlich ein geplanter Mord. Gibbs und sein Team befragen daraufhin die Kameraden des Verunglückten - zunächst ohne Erfolg. Dann finden sich im Spind von Corporal Ramsey belastende Beweisstücke. Er streitet jedoch alles ab ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen