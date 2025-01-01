Navy CIS
Folge 15: Direkt ins Herz
42 Min.Ab 16
Eine sechs Wochen alte Leiche, der ein Pfeil mitten in die Brust gejagt wurde, wird in einem privaten Jagdgebiet gefunden. Genau diese Todesursache wurde einige Zeit vorher bereits bei einem anderen Opfer festgestellt. Die beiden Toten haben außerdem gemein, dass sie eine Dating-App benutzten, durch welche sie Stacy Gordon kennenlernten. Die Witwe ist nun Verdächtige Nummer eins, da auch ihr Ex Mann unter seltsamen Umständen umkam ...
