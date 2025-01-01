Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Direkt ins Herz

"CBS Serien"Staffel 17Folge 15
Direkt ins Herz

Direkt ins HerzJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 15: Direkt ins Herz

42 Min.Ab 16

Eine sechs Wochen alte Leiche, der ein Pfeil mitten in die Brust gejagt wurde, wird in einem privaten Jagdgebiet gefunden. Genau diese Todesursache wurde einige Zeit vorher bereits bei einem anderen Opfer festgestellt. Die beiden Toten haben außerdem gemein, dass sie eine Dating-App benutzten, durch welche sie Stacy Gordon kennenlernten. Die Witwe ist nun Verdächtige Nummer eins, da auch ihr Ex Mann unter seltsamen Umständen umkam ...

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen