Navy CIS

Die Arizona

"CBS Serien" Staffel 17 Folge 20
Die Arizona

Die Arizona

Navy CIS

Folge 20: Die Arizona

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team trifft auf einen alten Mann mit einer faszinierenden Geschichte: Joe Smith hat angeblich während des Angriffs auf Pearl Harbor auf der USS Arizona gedient. Sein Wunsch ist, dass er nach seinem Tod dort beerdigt wird. Doch Gibbs und seine Leute müssen erst einmal die Identität des mysteriösen Joe überprüfen.

