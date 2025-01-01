Navy CIS
Folge 4: Hand und Fuß
41 Min.Ab 16
Ein neuer Fall rettet Ellie, Timothy und Nick vor ihrer Strafarbeit, die sie für die Lügen über Ziva aufgebrummt bekommen haben. Gibbs braucht sein Team, denn auf einem Friedhof taucht ein reiterloses Pferd auf, welches abgetrennte Füße in seinen Steigbügeln trägt. Die NCIS-Agenten machen sich daran, den dazu gehörenden Körper zu finden. Viel Hoffnung, dass das Opfer noch lebendig ist, haben sie allerdings nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren