Navy CIS
Folge 16: Nur ein Silberdollar
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team untersucht den Selbstmord eines ehemaligen Marineoffiziers. Kurz vor seinem Tod hatte dieser eine seltene und sehr wertvolle Münze an das Nationalmuseum der Marine gespendet. Aber woher hatte er den Silberdollar? Beim Versuch, den Fall zu lösen, müssen sich Gibbs und seine Leute in das Leben des Offiziers hineinversetzen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
