Navy CIS
Folge 8: Falsche Töne
40 Min.Ab 16
Ein Klarinettist des Anchor Ensemles stirbt wegen eines mit Krötensekret vergifteten Klarinettenblatts. Dieses hatte er sich von seiner Kollegin Hannah McClain geliehen, aber sie ist nicht die Mörderin, sondern das eigentliche Opfer. Jemand hatte versucht, sie zu töten, doch wer und warum? Das muss das Navy-Team ohne Gibbs herausfinden, denn er verschwindet und gibt seinen Kollegen nicht einmal eine richtige Erklärung dafür ...
Weitere Folgen in Staffel 17
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
