Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Ein Cent pro Dollar

"CBS Serien"Staffel 19Folge 20
Ein Cent pro Dollar

Ein Cent pro DollarJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Ein Cent pro Dollar

40 Min.Ab 16

Der Navy-Reservist John Murphy fährt entnervt sein Auto durch eine Waschanlage, als er schließlich am Ende der Straße von einem Mitarbeiter tot aufgefunden wird. Was ist in den wenigen Minuten vorgefallen? Die ersten Ermittlungen zeigen, dass es weder Anzeichen für einen Kampf gibt noch von außen jemand Zugang zum Fahrzeug hatte. Dr. Jimmy Palmer geht daher davon aus, dass Gift im Spiel gewesen sein muss.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen